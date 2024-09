“All intrusive”, un incontro a Trento sul turismo invasivo

Overtourism è un termine ormai sulla bocca di tutti. La sollevazione degli abitanti di Barcellona contro il turismo mordi e fuggi ha fatto clamore. Venezia, città unica al mondo, è assediata dai croceristi che andando verso San Marco altro non fanno che acquistare paccottiglia cinese mentre è stato introdotto un biglietto d’ingresso e la città è svuotata da tempo, riempita di B&B. Ma anche in regione gli esempi non mancano. In Alto Adige, al lago di Braies, hanno introdotto il numero chiuso per porre freno all’assalto. E’ uno dei paradossi della contemporaneità. Partendo anche dalla considerazione che è la domanda che crea l’offerta, con tutte le conseguenze e le considerazioni del caso. E’ anni, va aggiunto, inoltre, che le amministrazioni pubbliche di qualsiasi colore promuovono il turismo mordi e fuggi spendendo milioni di euro di soldi pubblici, anche in Trentino e in Alto Adige. E albergatori, commercianti, ristoratori e baristi ne hanno beneficiato. Comunque sia, “All intrusive. La montagna tra nostalgie e disillusioni turistiche”, della meranese che vive in Svizzera Selma Mahlknecht, scrittrice, sceneggiatrice, drammaturga e cantautrice, pubblicato da Alphabeta Verlag, è un tentativo di mettere un po’ d’ordine, diciamo così.

Il saggio sarà presentato venerdì 27 settembre a Trento, a palazzo Geremia (sala Falconetto), alle ore 18, dall’autrice, che dialogherà con Simone Casciano, giornalista de “Il T” e con l’architetto Alberto Winterle. “Il turismo è un eterno dilemma – afferma l’autrice – Le sue contraddizioni, la sua natura ambivalente, la sua messa in scena di un “falso autentico”, la sua prepotenza, rappresentano una sfida. E’ tanto facile maledirlo quanto difficile rendergli giustizia. Il libro è un tentativo di cingerlo d’assedio”. La serata è promossa dalla libreria “due punti”.