“Il Trentino chiama… Europa”: i missionari nel nostro Continente incontrano la comunità trentina

Visto il grande successo dell’iniziativa dell’ottobre 2023 “Il Trentino chiama l’Africa“, la Diocesi di Trento propone per ottobre 2024 un ciclo di eventi dedicati all’Europa dal titolo “Il Trentino chiama… Europa”, una proposta che arricchisce l’ottobre missionario 2024 della Chiesa trentina.

Alcuni missionari incontreranno la comunità trentina in una serie di eventi distribuiti sul territorio per condividere spunti di riflessione attraverso le loro esperienze in Europa. I missionari presenti all’iniziativa saranno sr. Marina Cumer, suora della Provvidenza, in Italia; sr. Maria Franzoi, orsolina di Gandino, in Polonia; p. Michele Leovino, somasco, in Albania; sig.ra Lucia Moser (Maria Luce), focolarina, in Svezia; sr. Claudia Rizzetto, suora della Provvidenza, in Romania e Moldavia; p. Marco Secchi, carmelitano scalzo, in Romania; fr. Ruggero Valentini, concezionista, in Albania.

Il primo appuntamento è in programma a Borgo Valsugana, lunedì 2 ottobre in oratorio con la dottoressa Luisa Chiodi, direttrice scientifica dell’Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa, per parlare della rotta dei balcani: interverranno, con le loro testimonianze, anche alcuni migranti.

Al centro “Bernardo Clesio” a Trento (con entrata da piazza Fiera) verrà allestita anche la mostra fotografica “Nella direzione Giusta. Da Bihać al Trentino con i migranti che percorrono la Rotta Balcanica”.

L’apertura ufficiale de “Il Trentino chiama Europa” sarà invece giovedì 10 ottobre alle ore 20 nella chiesa della Santissima Trinità, in occasione della celebrazione per la memoria di s. Daniele Comboni: presiederà la celebrazione l’arcivescovo Lauro Tisi.

A questa pagina sul sito della Diocesi di Trento, costantemente aggiornata, è possibile trovare il programma completo degli appuntamenti per tutto il mese di ottobre.