A Meano scendono in campo i “pulcini misti” per il 31° memorial Gabriele Pasolli

La squadra dei pulcini della Dolasiana Blu, vincitrice del 28° Memorial “Gabriele Pasolli”

È in calendario per domenica 6 ottobre prossimo l’atteso torneo di calcio riservato alla categoria “pulcini misti” che sul terreno di gioco del campo sportivo di Meano vedrà in lizza sei compagini pronte a disputarsi l’ambito trofeo in palio previsto per il 31° “memorial” dedicato al compianto dirigente sportivo Gabriele Pasolli.

Dalle 8,30 alle 12,00 sul “campo 1” e “campo 2”, predisposti per l’occasione, la “goleada” junior vedrà in lizza: Dolasiana Verde, Garibaldina, Aldeno, Albiano, Dolasiana Blu e Levico che daranno vita sicuramente ad un torneo avvincente, pieno di grinta e determinazione. Ovviamente oltre al confronto agonistico ci sarà anche spazio per il sano divertimento e l’amicizia che contraddistingue questi piacevoli eventi, dando così esempio di vivere al meglio il “gioco più bello del mondo”, che prima di tutto – appunto – è un gioco inclusivo e rispettoso.

Come sempre artefice della partecipata iniziativa sarà il collaudato staff di volontari della mitica U.S. Dolasiana, che quest’anno ha festeggiato il cinquantesimo dalla sua fondazione avvenuta nel lontano 1974. Supportata dall’intervento della Circoscrizione di Meano, dai preziosi sponsor che sostengono l’attività agonistica del sodalizio fra cui la Banca del Trentino Alto Adige, siamo certi che non mancherà anche il tifo e sostegno morale del pubblico a bordo campo e sugli spalti della tribuna formato da coetanei, amici, famigliari. A conclusione del torneo avranno luogo le premiazioni a cui presenzieranno i famigliari del compianto Gabriele Pasolli a cui il torneo è dedicato, nonché i rappresentanti della Circoscrizione di Meano e della F.I.G.C. del Comitato trentino. Non mancherà il consueto servizio ristoro e bar anche per favorire una sana aggregazione fra i partecipanti all’evento.