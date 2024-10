Arte e vino si intrecciano alla biennale SaturnArs di Roverè della Luna

Il logo della manifestazione in programma presso la galleria Kunst Grenzen dal 12 al 30 ottobre

La biennale SaturnArs, giunta alla seconda edizione, è in programma presso la galleria Kunst Grenzen a Roverè della Luna dal 12 al 30 ottobre.

Al centro dell’evento il legame tra vino e arte come simbolo del dialogo tra culture – quella italiana e quella tedesca – in un’area di confine, a metà dell’antica Via Claudia Augusta che per secoli ha permesso scambi ed incontri tra le popolazioni del Mediterraneo e quelle dell’Europa centrale.

46 opere d’arte saranno abbinate ad altrettanti vini locali, le cui etichette riprodurranno le relative creazioni artistiche. Gli accostamenti, valutati da una commissione artistica e da una giuria di sommelier, saranno esposti presso la galleria Kunst Grenzen a Roverè della Luna in Via Villotta 7/A fino al 30 ottobre con orario 15-19 il sabato, 10-12 e 15-19 la domenica. Nei giorni feriali è possibile fissare un appuntamento chiamando i numeri 0461 415149 o 335 6079154. L’inaugurazione è prevista per sabato 12 ottobre alle 18.

Per tutta la durata della mostra il pubblico potrà esprimere un giudizio estetico sull’unione tra opere d’arte e bottiglie. Alle 18 di mercoledì 30 ottobre la somma dei voti premierà l’accoppiata che meglio rappresenta l’essenza culturale del territorio. Le prime tre classificate di ogni categoria parteciperanno nel mese di novembre all’asta predisposta da ArTre – Casa d’Aste Trento.

27 gli artisti partecipanti. I vini inclusi nella competizione, tra i più identitari e distintivi della Valle dell’Adige (e zone limitrofe), sono prodotti da oltre venti aziende vitivinicole nelle varietà: Teroldego, Pinot Nero e Lagrein in rappresentanza dei rossi; Pinot Grigio, Gewürztraminer e Chardonnay per i bianchi; spumante Metodo Classico.

Il 25 ottobre alle 18.30 in via IV Novembre 9, presso la sede della Cantina Sociale di Roverè della Luna, verrà presentato il volume “Raccontare il Trentino del Vino” di Attilio Scienza, Rosa Roncador e Nereo Pederzolli. Seguirà la degustazione dei vini della Cantina Roveré della Luna – Aichholz.