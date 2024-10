“Terra rubata”, a Rovereto una rappresentate del popolo Mapuche in Cile

Guerra in Ucraina: a Rovereto le fiaccole di Pace

C’erano circa 60 persone nella serata di ieri a Rovereto sul sagrato della Chiesa Sacra Famiglia, dopo il suono della campana, per dire No alle guerre, in occasione della veglia per la Pace in Ucraina organizzata dal Centro Pace, Ecologia e Diritti Umani. Il momento, che ha fatto seguito all’invito dell’arcivescovo Lauro che ha proposto il […]