Al via “Movember”, la campagna per la prevenzione del tumore alla prostata

Covid, 3.800 gli over 80 vaccinati finora in Trentino

Sono 3.800 le somministrazioni di vaccino anti-Covid Pfizer a pazienti over 80 effettuate finora in Trentino, che si pone ai vertici nazionali per numero di vaccini effettuati rispetto alla popolazione anziana. Un dato, pubblicato sul “report vaccini” del Governo, accolto con soddisfazione dall’assessora provinciale alla salute Stefania Segnana, che evidenzia l’impegno messo in campo da […]