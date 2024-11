Al liceo Rosmini venerdì la fiera del volontariato

Venerdì 29 novembre si terrà, presso la palestra e l’aula magna del liceo Antonio Rosmini, l’evento “Manca un pezzo, manchi tu”, che consentirà agli studenti e alle studentesse delle classi terze e quarte della scuola di incontrare 17 organizzazioni di volontariato.

Sono più di 130 le proposte di volontariato che verranno presentate ai giovani partecipanti, pensate per permettere la conciliazione tra l’impegno scolastico e l’attività di volontariato (strutturate secondo progetti brevi della durata di 30 ore e tutte riconoscibili nell’ambito delle ore di alternanza scuola-lavoro). I ragazzi e le ragazze avranno la possibilità di conoscere nuove realtà di volontariato, nuovi spazi di cura e di attenzione per l’altro, mentre i volontari delle organizzazioni presenti avranno il compito e l’opportunità di mettere in risalto i loro valori e le azioni che svolgono nel quotidiano.

Il progetto, organizzato da dieci studenti del liceo Rosmini, è strutturato su tre turni da un’ora e mezza, durante i quali i ragazzi e le ragazze, divisi in piccoli gruppi, visiteranno gli stand allestiti dai volontari delle organizzazioni presenti: dalle 8.15 alle 9.45 il primo, dalle 9.50 alle 11.20 il secondo e dalle 11.25 alle 12.55 il terzo. Ognuno dei tre turni avrà infatti un momento di accoglienza e un momento di riflessione conclusiva pensati e gestiti dagli stessi studenti e studentesse.

Le realtà di volontariato che saranno presenti a “Manca un pezzo, manchi tu” sono le aziende pubbliche di servizi alla persona San Bartolomeo e Stella del Mattino, Anffas, Penny Wirton, Adam 099, La Rete, Centro servizi per il volontariato Trentino e lo Sportello Giovani del Trentino Civico 13. Al loro fianco, ci saranno anche le nove realtà che aderiscono al progetto Fionda attive nell’ambito socio educativo, ovvero Progetto 92, La Bussola, Tre fontane, Oasi, Kaleidoscopio, Associazione provinciale per i minori (Appm), Carpe diem, Arianna e Geko. L’evento è realizzato in collaborazione con l’ufficio Politiche giovanili del Comune di Trento e il Progetto Fionda nella cornice di Trento Capitale europea del Volontariato.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito trentogiovani.it.