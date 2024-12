Il mercatino dei bambini dell’oratorio per la comunità togolese di Kouvé

Il 4 ottobre l’oratorio Piazzo-Segonzano-Sevignano, in collaborazione con la comunità di Lona-Lases, ha organizzato un mercatino a sostegno delle suore missionarie in Africa.

Le due sorelle Dores e Irmarosa Villotti, originarie di Segonzano, operano da 27 anni nella comunità di Kouvè, in Togo, dove assistono numerose famiglie locali. Grazie all’aiuto costante e generoso della Stella Bianca della Val di Cembra la missione si è potuta ampliare e oggi costituisce un punto di riferimento fondamentale per il territorio africano.

Un piccolo dispensario sanitario è diventato un ospedale provvisto di allacciamento elettrico con diversi reparti: di pronto soccorso, di degenza, di chirurgia e analisi per la gente del posto, spesso affetta da AIDS e colpita dalla piaga della malnutrizione.

Fra le numerose attività di sostegno alla popolazione, particolarmente importanti sono quella dell’educazione dei bambini più piccoli nelle scuole dell’infanzia e quella delle adozioni a distanza. La collaborazione storica fra le missionarie ed i volontari di “Stella nel Mondo” è sempre stata contagiosa, poiché ha dato origine ad una rete solidale straordinaria; per cui molte persone dal Trentino raggiunto il Togo, si sono impegnate e ancora si impegnano in lavori di muratura e manutenzione degli edifici, ampliamento dei locali, assistenza sanitaria… a titolo gratuito, per contribuire nel dare dignità alla comunità di Kouvè e ai suoi abitanti.

Questa spinta partecipativa è arrivata fino ai bambini e ragazzi del comune di Segonzano e Lona-Lases, che hanno realizzato una serie di prodotti da vendere al pubblico, quali: sale aromatico, zuppe in vaso, torte, ricette secche di biscotti e salame al cioccolato. Durante la serata del 4 ottobre scorso, presso il teatro di Segonzano, è stato proiettato il documentario dal titolo “Due mondi sotto la stessa stella” diretto da Massimo Gabbani in occasione del venticinquesimo anniversario di questa collaborazione. Sono seguite le testimonianze dirette delle due suore e il mercatino realizzato dai bambini. Il ricavato ottenuto è stato di 1.650 Euro, consegnato a Tullio Nardon, presidente di Stella nel Mondo, e completamente devoluto alla missione. Le suore hanno risposto con una lettera carica di gratitudine, in cui si rivolgono direttamente ai ragazzi, quali testimoni concreti di un messaggio di speranza e fiducia per un mondo migliore.