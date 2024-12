Aquila Basket battuta a Trapani, dopo 10 giornate arriva la prima sconfitta

Foto Aquila Basket

È arrivata sul campo di Trapani la prima sconfitta stagionale in Serie A per l’Aquila Basket, che dopo 10 vittorie vede chiudersi all’undicesima giornata l’esaltante striscia record di questo avvio di campionato. 107-99 per i Trapani Shark il risultato finale di una partita spettacolare e combattuta che premia i siciliani dopo 40 minuti di battaglia. Un parziale di 10-0 negli ultimi minuti del quarto periodo ha condannato i bianconeri, nonostante le ottime prestazioni di Lamb e Ford (17 punti ciascuno), Bayehe (16), Pecchia (14) e Ellis e Žukauskas (11 punti a testa). Straordinaria la performance di Amar Alibegovic, autore di 30 punti per Trapani.

La cronaca. La Dolomiti Energia Trentino parte con: Ellis, Cale, Pecchia, Lamb e Bayehe mentre Trapani risponde con: Robinson, Galloway, Petruccelli, Alibegovic e Horton.

Alibegovic inaugura le marcature per Trapani con un rimbalzo offensivo convertito in due punti, seguito da Galloway, che realizza tre tiri liberi, e da un’incredibile tripla da 8 metri dello stesso Alibegovic per l’8-0 iniziale. Bayehe sblocca Trento, seguito da Lamb con una tripla dall’ala. Trapani continua a spingere, piazzando un parziale importante con Robinson e Horton per il 15-5, interrotto dalla tripla con fallo di Lamb, che converte anche il libero aggiuntivo. Alibegovic continua a essere implacabile, ma Trento prova a rimanere in partita con le triple di Žukauskas e Ford. Rossato, con un canestro sulla sirena, chiude il primo quarto con Trapani avanti 32-30.

Gabe Brown inaugura il secondo quarto con una tripla, seguita da una potente schiacciata per altri due punti. Lamb risponde con una splendida tripla, mentre Ellis si prende la scena: prima segna in tap-in e poi stoppa con autorità Petruccelli. Pecchia completa l’azione segnando e subendo il fallo, portando Trento sul 39-40. Pecchia continua a essere protagonista con un ottimo taglio che gli vale due punti, seguito da un altro canestro con fallo subito, spingendo i bianconeri avanti sul 46-48. Alibegovic, però, si conferma inarrestabile e, con una schiacciata di Horton sul 54-54, costringe coach Galbiati a chiamare timeout. Il primo tempo si chiude con Trento sotto di una lunghezza, sul 59-58, grazie a due eleganti reverse di Ford negli ultimi istanti.

Notae apre il secondo tempo con un elegante runner sulla sirena, ma Ellis risponde subito con una splendida tripla che riporta la parità. Trapani piazza un parziale di 7-0 che costringe coach Galbiati a chiamare timeout. Al rientro, Lamb colpisce dall’arco su assist di Ellis per accorciare, ma Eboua segna una tripla spettacolare, seguito da Robinson che replica con un’altra bomba, portando il punteggio sul 74-64. Ellis si mette in evidenza con quattro punti consecutivi, ma Horton e Eboua ristabiliscono il +11 per gli Shark. Trento non molla e, grazie ai canestri di Žukauskas e Lamb, si riporta a -5. Tuttavia, Galloway spegne il momento positivo dei bianconeri con un canestro difficilissimo. Il terzo quarto si chiude con Trapani avanti 85-80.

Ford apre l’ultimo quarto con due canestri consecutivi, seguito da una grande giocata difensiva di Niang, che recupera palla. Ford segna ancora, costringendo coach Repesa a chiamare timeout sull’85-84. Al rientro, Niang piazza una stoppata, Pecchia infila una tripla dall’angolo e poco dopo Ford serve un alley-oop perfetto per Bayehe, obbligando Repesa a fermare nuovamente il gioco. Gabe Brown riporta Trapani avanti con un and-one e, poco dopo, appoggia il canestro del 90-89. Brown colpisce ancora e Robinson realizza una tripla clamorosa, costringendo coach Galbiati al timeout. Niang interrompe il parziale di 10-0 per Trapani con un difficile canestro da due, ma Alibegovic risponde con una tripla sulla sirena. Lo stesso Alibegovic sigla un altro canestro complicatissimo, portando Trapani sul +7. Trento prova a reagire, ma non riesce a colmare il gap. Il match si chiude con la vittoria dei Trapani Shark per 107-99.

Nonostante la sconfitta, la Dolomiti Energia Trentino mantiene la vetta della classifica e si prepara per il prossimo turno, che vedrà l'Aquila affrontare la Virtus Bologna in un "Il T Quotidiano Arena" già sold out.

“Complimenti a Trapani, che sta facendo un lavoro incredibile sia sulla squadra che sulle strutture. Credo sia stata una partita bellissima, anche se nel finale siamo arrivati un po’ corti. Nel primo tempo avremmo dovuto essere più attenti in difesa, soprattutto su Alibegovic, che ci ha messo in difficoltà. Quando eravamo sul +4, ci siamo un po’ bloccati di fronte all’aggressività di Trapani, ma questa partita rappresenta comunque un passo importante nel nostro percorso di crescita, considerando che siamo una squadra molto giovane. Le troppe palle perse ci sono costate care, così come l’ostinarsi su alcune soluzioni offensive. Su questo, mi prendo le mie responsabilità”, il commento di coach Paolo Galbiati al termine del match.

Il tabellino.

TRAPANI SHARK 107

DOLOMITI ENERGIA TRENTO 99

(32-30; 59-58; 85-80)

Givova Scafati: Eboua 9, Notae 8, Horton 12, Robinson 11, Rossato 5, Alibegovic 30, Galloway 7, Petruccelli 3, Mollura N.E, Pleiss 6, Gentile 2, Brown 14. Coach Repesa.

Dolomiti Energia Trento: Ellis 11, Cale 3, Ford 17, Pecchia 14, Niang 7, Forray 3, Lamb 17, Bayehe 16, Badalau N.E, Žukauskas 11. Coach Galbiati.