A Cavareno la festa di comunità per Nadia Battocletti

Il paese di Cavareno ha festeggiato la sua atleta Nadia Battocletti, fresca vincitrice della BOclassic, la corsa di fine anno di Bolzano. L’appuntamento è stato organizzato dal fan club “Nadia delle Meraviglie”, dall’Apt Val di Non, dal Comune di Cavareno, dalla Pro Loco di Cavareno e dalla Banca per il Trentino-Alto Adige. Protagonisti Nadia Battocletti con papà Giuliano e mamma Jawhara, ma anche le tante persone che li hanno accolti e incontrati per un saluto, un selfie o un autografo con la “Donna dell’Anno” dell’atletica italiana, come l’ha incoronata la Federazione Italiana di Atletica Leggera.

È stata una stagione straordinaria per l’atleta delle Fiamme Azzurre allenata da papà Giuliano: l’argento olimpico nei 10.000 a Parigi, il doppio oro agli Europei di Roma, il titolo europeo del cross ad Antalya in Turchia (prima atleta italiana a conquistarlo), senza dimenticare il recente bis alla BOclassic sono fra i risultati più prestigiosi di una carriera in continua crescita.

Presenti anche il presidente della Provincia di Trento Maurizio Fugatti e la vice Francesca Gerosa. “Nadia Battocletti – ha detto il presidente Fugatti – rappresenta i valori sportivi e l’impegno, la determinazione e lo spirito di abnegazione che caratterizzano la comunità trentina”. “L’abbraccio affettuoso della comunità alla propria campionessa – ha aggiunto la vicepresidente Gerosa – è la dimostrazione concreta dei valori che il Trentino sa esprimere. Valori sportivi, certamente, ma anche umani, come la gratitudine e il riconoscimento di un percorso esemplare in cui, accanto al talento e alla campionessa, è sempre rimasta in primo piano la persona: una ragazza, la nostra Nadia, che ha saputo, nella sua grandiosità, restare sempre umile e generosa con i suoi fans”.