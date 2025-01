A Trento le celebrazioni per il Capodanno Cinese 2025

A Trento i festeggiamenti per il Capodanno cinese

Il 10 febbraio 2024 segna l’inizio dell’anno del Drago verde di Legno yang. Per celebrare il Capodanno cinese il Centro Studi Martino Martini promuove, insieme all’Associazione Cinese Trentino e al Cinformi, quattro eventi presso la Sala della Fondazione Caritro, in via Calepina a Trento. Venerdì 2 febbraio alle 15 ci sarà l’inaugurazione della mostra fotografica […]