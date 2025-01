A Trento dopo la pausa invernale torna il servizio del Bibliobus

Torna dopo la pausa invernale il Bibliobus, la biblioteca che viaggia nei quartieri della città di Trento. Il Bibliobus fornisce tutti i servizi di una vera biblioteca, grazie a personale qualificato e a oltre duemila libri per adulti e bambini. A bordo del furgoncino, si possono fare ricerche online sul catalogo bibliografico trentino, richiedere informazioni e suggerimenti di lettura o prendere in prestito i libri.

Sono numerose le fermate del Bibliobus, che inizia il suo viaggio il lunedì a Sardagna, dove sosta in via Bucelleni dalle 16 alle 17, e al Centro civico di Vela dalle 17.30 alle 18.30. Prosegue il martedì nel rione San Giuseppe a Maso Ginocchio dalle 10 alle 11 e a Spini di Gardolo in via del Loghet dalle 15.30 alle 16.30, mentre il mercoledì fa nuovamente tappa a Sardagna in via Bucelleni dalle 10 alle 11 per spostarsi ai Solteri nel giardino comunale dalle 16 alle 17 e a Cristo Re in piazza General Cantore dalle 17.30 alle 18.30. Il giovedì arriva a Vigolo Baselga, in piazza della Chiesa dalle 15.30 alle 16.30, per concludere la settimana il venerdì nel giardino comunale ai Solteri dalle 10 alle 11, a Valsorda in piazza della Chiesa dalle 16 alle 17 e al rione San Giuseppe a Maso Ginocchio dalle 17.30 alle 18.30. Il servizio non è disponibile durante il weekend.

Per informazioni si può chiamare il numero 329.1718618 (reperibile solo durante gli orari delle fermate del Bibliobus) o scrivere a bibliobus@comune.trento.it.