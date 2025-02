L’Itas Trentino batte il Piacenza in SuperLega

Un sabato sera ricco di emozioni ha proiettato l’Itas Trentino maschile al primo posto (provvisorio) della classifica di SuperLega Credem Banca 2024/25. Il successo ottenuto in questa occasione al tie break alla ilT quotidiano Arena gremita di persone sulla storica rivale Piacenza ha infatti spinto la formazione Campione d’Europa all’aggancio al vertice della graduatoria; i due punti ottenuti oggi in rimonta (da 0-2 a 3-2) hanno infatti permesso di raggiungere in vetta Perugia, che però potrà replicare domenica sera nel match da giocare in casa di Grottazzolina, avendo comunque disputato sempre una partita in più.

Sotto 0-2 dopo due set discontinui, i padroni di casa sono stati infatti bravi a non arrendersi e a rimontare, iniziando nel terzo set la rimonta che è passata per la consistente prova del muro e soprattutto per gli attacchi di Lavia e Rychlicki, a segno ventidue volte a testa. Lo schiacciatore calabrese è stato spietato in fase di cambiopalla, viaggiando col 60% a rete e confezionando anche due block e due battute punto, mentre l’opposto di origine lussemburghese è stato bravissimo a calarsi nel match dopo essere partito in panchina. I palloni importanti del match sono passati tutti dalle sue parti; il 61% in attacco, condito da un muro e da un ace ed un totale di cinque break point gli sono valsi il premio di mvp di un match in cui ha a lungo battagliato con il turco di Piacenza Mandiraci (21).

“Questa vittoria ha, secondo me, ha un valore molto più alto dei due punti ottenuti per la nostra classifica- ha spiegato l’allenatore Fabio Soli al termine della gara -, perché abbiamo saputo voltare pagina dopo due primi set in cui non siamo stati continui ed in cui Piacenza ci ha messo a lungo alle corde in ricezione. Nella pausa tra il secondo e il terzo set ci siamo guardati negli occhi e abbiamo capito che questa partita era una di quelle in cui è fondamentale riuscire a cambiare il ritmo di gioco per ribaltare il risultato. Ci abbiamo messo l’anima per mettere in atto la rimonta, coronandola in una sfida ed in un momento tutt’altro che semplici. Di conseguenza, sono dell’idea che quella di questa sera è una bellissima vittoria contro una squadra molto forte e preparata: sono fiero della squadra e del 3-2 ottenuto”.

Per i Campioni d’Europa il prossimo impegno in campionato è in programma fra sette giorni, sabato 15 febbraio alle ore 20.30 a Monza; prima di allora ci sarà però spazio per un nuovo impegno di 2025 CEV Cup, da giocare martedì 11 alle ore 20 in Francia sul campo della Chaumont Vb 52 per l’andata dei quarti di finale (diretta Radio Dolomiti).