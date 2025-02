Disuguaglianze e povertà, incontro a Varone con Fabio Chiari

Foto © Gianni Zotta

Il Gruppo Dialogo dei Missionari Verbiti di Varone a Riva del Garda prosegue la rassegna Scrutare Orizzonti, giunta alla sua dodicesima edizione. Questa iniziativa rappresenta un’importante occasione di confronto e riflessione con testimoni del nostro tempo, con l’obiettivo di creare una comunità accogliente e solidale, capace di costruire legami significativi tra giovani e adulti per affrontare i disagi della società contemporanea.

Dopo aver discusso delle migrazioni forzate nel precedente appuntamento, il prossimo incontro sarà dedicato al tema della povertà, con la partecipazione di Fabio Chiari, referente della Caritas diocesana di Trento. L’evento si terrà domani, giovedì 13 febbraio alle 20.30, presso la Sala Dialogo dei Missionari Verbiti di Varone a Riva del Garda e offrirà un’occasione preziosa per comprendere più a fondo le sfide legate alla povertà e per riflettere su possibili azioni concrete per contrastare questa triste realtà attuale.

Povertà e diseguaglianze: una realtà allarmante

La povertà, sia a livello globale che nazionale, sta assumendo proporzioni sempre più preoccupanti. Secondo i dati ISTAT e Caritas, in Italia ben 2.217.000 famiglie, pari a 5.694.000 persone, non riescono più a permettersi il necessario per vivere. L’8,4% delle famiglie, ovvero una su undici, fatica ad arrivare a fine mese, con un impatto particolarmente grave su anziani e bambini. Anche nel ricco Trentino e nella zona dell’Alto Garda, la povertà si fa sentire in modo crescente, colpendo sempre più fasce della popolazione. Le difficoltà economiche si manifestano con particolare intensità tra le persone più vulnerabili, mettendo in evidenza la necessità di un’azione concreta e solidale per affrontare la situazione.

Attraverso la testimonianza e l’esperienza di Fabio Chiari, verranno analizzate le cause di questa emergenza sociale e le possibili risposte per affrontarla, mettendo in luce il ruolo fondamentale della Caritas diocesana di Trento nella lotta contro la povertà e nell’assistenza alle persone più vulnerabili.

Chi è Fabio Chiari

Ordinato diacono nel 2022 da monsignor Lauro Tisi, Fabio Chiari è attualmente chiamato ad amministrare la Fondazione Caritas Diocesana di Trento e ricopre l’incarico di referente della Caritas diocesana, partecipando attivamente alle iniziative della delegazione Caritas del Triveneto.