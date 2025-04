Rifiuti tecnologici, nel 2024 riciclo cresciuto del +4,7%

Sanità privata, in regione sciopero di 2.500 lavoratori

In regione oltre 2.500 lavoratori e lavoratrici della sanità pubblica in attesa del rinnovo hanno scioperato per otto ore come in tutta Italia. Lo sciopero, indetto unitariamente da Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl, vuole sollecitare Aris, Aiop e Aris Rsa a riprendere la trattativa per il rinnovo del contratti nazionali che mancano da […]