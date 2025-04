In piazza per il clima, a Trento venerdì la manifestazione di Parents for Future Trentino e Cgil

Rimettere al centro del dibattito l’emergenza climatica e, con essa, la necessità di uno sviluppo sostenibile, di un lavoro di qualità e della pace. È da queste premesse che parte l’iniziativa di Cgil del Trentino e Parents for Future, il movimento nazionale di adulte e adulti che condividono la mission dei Fridays For Future: venerdì 11 aprile in occasione della Giornata internazionale di mobilitazione per il clima verrà organizzato un presidio in Piazza Fiera a Trento, a partire dalle 16.

L’iniziativa, che si inserisce nel solco della piattaforma comune #FFF – CGIL: per il Clima, il Lavoro e la Pace, vuole essere un momento di confronto libero e aperto sulle questioni ambientali, per discutere insieme e sensibilizzare sulla necessità di una giusta transizione ecologica, che tenga insieme la lotta al cambiamento climatico con la difesa dei posti di lavoro e il miglioramento delle condizioni di vita per tutti, per un modello di sviluppo che sia sostenibile ambientalmente e socialmente, garanzia di lavoro, diritti e pace. Per favorire il confronto e la partecipazione dei cittadini e delle cittadine il presidio prevede la modalità open mic.

Alla manifestazione hanno già aderito fino a questo momento AVS, Ultima Generazione Trento, XR Trento, Rete Climatica Trentina e Udu.