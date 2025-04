Piano B, nell’Alto Garda e Ledro approvati 23 progetti per un totale di 70.000 euro

Sono 23 i progetti approvati con un finanziamento complessivo di 70.000 euro dal Piano B, il Piano Giovani di Zona dell’Alto Garda e Ledro. Il bando 2025 ha invitato i giovani a riscoprire il valore del tempo libero come spazio attivo e fertile, un’occasione per coltivare passioni, creatività e impegno nella comunità. Il tempo libero non è un lusso, ma un diritto: questa la visione che ha guidato le progettualità approvate, tutte orientate a promuovere un uso consapevole del tempo, la crescita personale e collettiva e nuove forme di aggregazione e partecipazione.

Anche nel 2025, le proposte spaziano tra musica, sport, teatro, arte, sostenibilità, socialità e inclusione, con attività diffuse in tutto il territorio dell’Alto Garda e Ledro. Luoghi urbani, spazi naturali, centri culturali e piazze si animeranno grazie alla creatività giovanile.

Le associazioni finanziate quest’anno sono: Ledro Inselberg, Radio Retebusa, Alba Chiara APS, Seesaw, Sixevents, Le Polveri del Giorno Dopo, Orchestra delle Metamorfosi, Pallavolo C9, Italian Beat Box Family APS, L’Arte delle Muse, Plastiquo, Cooperativa Smart, Sonà, Comitato Carnevale dei Giovani, Smarmellata, Circolo Scacchi, Spin Out, Pro Loco Tiarno di Sotto, Slakline Trentino, Banda di Dro e Ceniga, Arco Climbing, Guys for Guys, ARGO.

Oltre ai progetti proposti dalle associazioni si è voluto continuare sulla strada dei progetti strategici, con l’intento di incentivare l’imprenditorialità giovanile, investire sulle giovani professioni e avvicinare nuovi giovani al volontariato:

La Polis del Tempo Libero: dopo il successo dello scorso anno torna la giornata dedicata alle associazioni giovanili del territorio.

Team di Comunicazione: si occuperà di presidiare i canali di comunicazione di PianoB (Instagram, Facebook, Sito Web) creando contenuti originali, coinvolgendo le associazioni e documentando i loro progetti e i risvolti positivi sulla comunità.

Friends in Focus: Friends in Focus un progetto promosso a livello internazionale dall’UNODC (Ufficio delle Nazioni Unite contro la Droga e il Crimine) che mira a promuovere l’adozione di stili di vita sani, incoraggiando i giovani a costruire legami di amicizia e a supportarsi reciprocamente per affrontare le sfide della vita.