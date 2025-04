Dal 23 aprile visite ginecologiche gratuite ad Arco, Rovereto e Trento

A Palazzo Geremia giovedì si parlerà di donne e sicurezza con la rappresentante Nato Irene Fellin

È in programma giovedì 27 marzo alle 18, a Palazzo Geremia, l’incontro con Irene Fellin, rappresentante speciale del Segretario Generale della Nato per donne, pace e sicurezza e per la sicurezza umana. L’evento, moderato da Paola Siano dell’Università di Trento, è organizzato dalla Scuola di Studi Internazionali, in collaborazione con il Comune di Trento, e […]