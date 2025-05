Il Giro d’Italia di Francesco Moser e Giacomo Santini nel podcast dell’Atelier Benigni

Tour of the Alps 2025, presentate le prime 16 squadre al via

Sono state svelate mercoledì 15 gennaio a Innsbruck le prime 16 squadre che saranno al via dell’edizione numero 48 del Tour of the Alps 2025, in programma dal 21 al 25 aprile nei territori dell’Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino. Una sfida che mai come quest’anno chiama ad un ruolo da protagonisti gli atleti dei due Paesi attraversati dalla corsa, Italia e Austria: fra i nomi attesi al via ci […]