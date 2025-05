Da giovedì 15 a domenica 18 maggio in piazza Duomo, a Trento, arriva la seconda Piazza del volontariato

Torna da giovedì 15 a domenica 18 maggio la seconda edizione della Piazza del volontariato in piazza Duomo, a Trento. Il primo appuntamento, “Aspettando la Piazza del volontariato: essere città di relazioni grazie (anche) agli Spazi di Comunità”, che anticipa l’inaugurazione della rassegna, è previsto mercoledì 14 maggio dalle 17.30 alle 18.30, nella Sala Falconetto di palazzo Geremia.

Giovedì 15 si entra nel vivo delle attività con l’inaugurazione prevista per le 12 al Pavillon di piazza Duomo. Dalle 16, sarà possibile visitare la mostra Volunteering matters, realizzata in collaborazione con gli studenti e le studentesse del Liceo Sophie Scholl e dell’istituto Pavoniano Artigianelli, mentre alle 16.30 l’appuntamento è con la Fanfara degli Alpini che si esibirà per il pubblico.

Contemporaneamente, alle 16.30 nella sala conferenza della Fondazione Caritro, le referenti del Gruppo di lavoro di Trento Capitale Europea del Volontariato 2024 presenteranno la guida al Volontariato d’impresa. Sarà l’occasione per ascoltare le esperienze condivise da aziende e organizzazioni non profit, tra cui quelle realizzate da Sony Europe Technology Development Center e Sat sezione Bindesi-Villazzano, Sovecar società benefit e Comunità Terapeutica di Camparta, Aquila Basket Trento e Cooperativa Sociale Samuele, Dolomiti energia holding e Fondazione Caritas Diocesana. Durante l’incontro, il Comune di Trento, il Centro servizi volontariato Trentino, la Fondazione Caritro, Managernoprofit e Federmanager Trento parleranno di come supportare il Volontariato di impresa.

Alla Casa sociale di Povo, dalle 17 alle 20, è in programma l’aperitivo musicale “Il volontariato che (s)Piazza”, un momento di incontro tra le associazioni di volontariato del territorio e quelle universitarie, organizzato dalla rete del Progetto Fuori schema in collaborazione con l’associazione Glow e il Progetto Povo Educa, per favorire la conoscenza e lo scambio intergenerazionale.

E ancora, dalle 17 alle 18.30 in piazza Duomo, Francesco Oggiano, giornalista freelance tra i volti di Will Italia, parlerà di come è cambiata la partecipazione dei giovani alla vita pubblica e delle sfide che dovranno affrontare. Dalle 18.30 alle 19.30, i ragazzi saranno coinvolti anche nell’evento curato dal Trento Poetry Slam e dall’ufficio Politiche giovanili del Comune “Parole in Volo”, che prevede improvvisazioni di poesia e un aperitivo condiviso. A seguire, dalle 20 alle 21.30 è in programma la Jam Session musicale con la Jam community del Centro Musica di Trento, che farà compagnia al pubblico con un mix di cover pop e rock in attesa del concerto che inizierà alle 21.30. Fino alle 23, i The Bastard sons of Dioniso animeranno piazza Duomo con l’inconfondibile sound rock’n roll che li contraddistingue da ormai ventidue anni. Sul palco, con loro in qualità di ospite, ci sarà Caterina Cropelli, anche lei cantautrice trentina dalle sonorità Indie Pop, che assieme ai ragazzi interpreterà alcune delle sue canzoni più famose.

Si prosegue venerdì 16 maggio con diverse iniziative. Dalle 10 alle 12 al Pavillon di piazza Duomo la giornata prenderà il via con un momento dedicato alla ginnastica dolce e alla stimolazione cognitiva, aperto a tutti e gratuito. Alle 11 e alle 12, con il gruppo “Le Scintille”, partendo dal Pavillon si potrà andare alla scoperta dei luoghi simbolo di piazza Duomo, per condividere momenti di scoperta e socialità. L’attività è gratuita e l’iscrizione può essere fatta direttamente in loco. Continuando con le proposte in programma in piazza Duomo, dalle 15 alle 16 ci sarà un evento promosso dalla Fondazione Trentina per il volontariato sociale. Un’ora di dialogo aperto con voci dal mondo del volontariato, della ricerca e della salute, per riflettere e immaginare azioni concrete che sappiano contrastare la solitudine. E poi, dalle 16 alle 19 l’appuntamento è al Museo diocesano con la biblioteca vivente, che offrirà ai visitatori l’opportunità di conversare a tu per tu in maniera informale con i “libri umani”, persone che nella quotidianità non avrebbero occasione di incontrare e che spesso sono oggetto di pregiudizi e discriminazioni.

Nella Sala Falconetto di palazzo Geremia, dalle 17 alle 19, Duccio Canestrini, in collaborazione con il Forum Turismo Sociale e la società benefit Ospitar Plus, si occuperà delle vacanze di utilità sociale, una modalità di turismo responsabile che consente di mettere il proprio tempo a disposizione in progetti di cittadinanza attiva. Contemporaneamente, al Pavillon di piazza Duomo, la “Comunità amica delle persone con demenza” del Territorio Val d’Adige incontrerà il pubblico, dalle 17 alle 19, per un incontro dedicato all’Alzheimer e ai modi con cui questa e altre demenze possono essere riconosciute, affrontate e prevenute fin da giovani. Interverrà il dottore Giorgio Giulio Fumagalli, medico neurologo.

Nel tardo pomeriggio, dalle 18 alle 20 ci si sposterà alla Sala Filarmonica, dove verrà proiettato il docufilm Qui è altrove. Buchi nella realtà, nel quale il regista Armando Punzo e gli attori della Compagnia della fortezza raccontano l’esperienza del progetto portato avanti nelle carceri italiane Per Aspera ad Astra. Seguirà un momento di dialogo con l’associazione Finisterrae Teatri, entrata a far parte della rete con il progetto teatrale realizzato nella Casa circondariale di Trento.

Gli eventi di venerdì termineranno al Pavillon di piazza Duomo, dove dalle 20 alle 20.30 si svolgerà il dialogo Famiglie accoglienti. L’accoglienza è per tutti. A seguire, dalle 20.30 alle 22, andrà in scena lo spettacolo teatrale con Mario Cagol “Ricominciamo da un sorriso – Un viaggio nel mio repertorio”. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti e gratuito.

Le attività proseguiranno sabato 17 maggio al Pavillon. Dalle 10.30 alle 12, la professoressa Ericka Costa e la ricercatrice Irene Ambrosi del dipartimento di economia e management dell’Università di Trento condivideranno i risultati della ricerca che ha indagato l’impatto del volontariato sul sistema sociale, economico e ambientale nel territorio trentino. Seguirà un laboratorio interattivo nel quale si potranno condividere esperienze, idee e punti di vista. Per la partecipazione all’evento è richiesta la registrazione online entro il 15 maggio.

Dalle 12.30 alle 13.15, ci sarà la conferenza stampa di presentazione del progetto BussoLà, durante la quale Pronti Qua, Lilt Trento, Lotus, Fondazione Hospice Trento, Cooperativa HandiCREA, Le Ali della Coccinella e WeInk Social Lab illustreranno il sito web che raccoglie i riferimenti utili a Trento quando si deve affrontare un percorso oncologico.

E poi, dalle 15 alle 17, le associazioni Glow, Speck&tech, CoderDolomiti e Dopolavoro matematico dimostreranno cosa si può fare quando la tecnologia è al servizio delle persone. All’incontro, sarà possibile conoscere i volontari degli Sportelli digitali del Centro servizi anziani “Contrada Larga” di Trento (cooperativa sociale Kaleidoscopio) e del Centro servizi anziani “Azienda pubblica di servizi alla persona Margherita Grazioli” di Povo e utilizzare i punti digitali della Provincia Autonoma di Trento.

Una società migliore attraverso lo sport – dialogo su sport e disabilità è l’evento in programma dalle 17.30 alle 19. Parteciperanno Massimo Bernardoni, presidente trentino del Comitato Italiano Paralimpico, Alessandro Daldoss, ex sciatore paralimpico e vincitore della Coppa del Mondo, e Melania Corradini, ex sciatrice paralimpica e vincitrice di un Oro mondiale.

Lo spettacolo comico Stanno arrivando i cambiamenti climatici e non ho niente da mettermi è in programma dalle 20 alle 21.30. Diego Parassole affronterà una serie di tematiche legate alla qualità della vita di ogni giorno, all’ambiente e all’ecologia in modo divertente, popolare ma “costruito” su una solida base scientifica. La giornata si concluderà con il concerto live di Diplomatico e il Collettivo Ninco Nanco, che dalle 22.30 alle 24 con le sue sonorità pop rock trasporterà il pubblico in uno spazio carico di energia e condivisione, attento ai temi emergenti del nostro tempo.

Nel corso del pomeriggio, sarà inoltre possibile partecipare allo spettacolo itinerante e immersivo curato dal collettivo artistico Miscele d’aria Factory Ti sento, in programma alle 16.30 e alle 18.30, per viaggiare dalla Tridentum Romana ai giorni nostri con musica dal vivo e ascolti in cuffia. Si partirà da piazza Mostra e si arriverà a palazzo Thun. Iscrizioni online, sul sito dell’Azienda per il Turismo Trento.

Al Pavillon di piazza Duomo la domenica mattina sarà infine dedicata ai giochi e alla musica. Dalle 9 alle 13 ci si potrà divertire con i giochi di un tempo, giunti direttamente dalla Gara dei slitoni, a cura della Pro Loco Castel Selva di Levico, mentre dalle 9.15 alle 10 gli allievi con disabilità dell’associazione Cantare suonando eseguiranno dei brani musicali classici e moderni alla tastiera elettronica. A chiudere la Piazza, saranno i concerti corali di voci giovanili della Federazione Cori del Trentino e dell’associazione culturale Vogliam Cantare, in programma dalle 11 alle 11.45 e dalle 12.30 alle 13.

Nel corso dell’iniziativa, al Pavillon di piazza Duomo, giovedì, venerdì e sabato alle ore 15, 16 e 17 per tutti i bambini sono previste letture incentrate sul tema del volontariato a cura della Biblioteca Comunale di Trento. In collaborazione con il Centro Genitori Bambini e Agorà Famiglie sono inoltre disponibili un angolo morbido e attività per bambini da 0 a 6 anni il venerdì dalle 15 alle 17.30, il sabato dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17.30 e la domenica dalle 10 alle 12.