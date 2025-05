Ballottaggi in 11 Comuni trentini, affluenza più bassa rispetto al primo turno

Elezioni comunali 2025 in Trentino, come, quando e dove si vota

Domenica 4 maggio si vota per il rinnovo di tutti i Consigli comunali del Trentino, fatta eccezione per Ala, Borgo Chiese, Caldonazzo, Campodenno, Fiavè, Lona Lases, Mezzolombardo, Predazzo e Rovereto, i cui organi sono stati rinnovati nel 2024. Non si vota anche nei Comuni di Capriana, Luserna e Madruzzo, dove non sono state presentate candidature […]