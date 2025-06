“Basta quorum!”, Più Democrazia in Trentino aderisce alla raccolta firme per una proposta di legge costituzionale

Voto fuorisede per i referendum dell’8 e del 9 giugno, c’è tempo fino al 4 maggio per fare richiesta

In occasione dei referendum popolari abrogativi su cinque quesiti in programma domenica 8 e lunedì 9 giugno, gli elettori che – per motivi di studio, lavoro o cure mediche – si trovino in un comune di una provincia diversa da quella del comune di iscrizione elettorale per un periodo di almeno tre mesi nel quale […]