La festa della Mountain Bike torna in Val di Sole con i Campionati del Mondo 2026

Lo spettacolo delle WHOOP UCI Mountain Bike World Series in Val di Sole-Trentino non è fatto soltanto di sfide ad alta intensità, traiettorie mozzafiato ed evoluzioni da brivido. Da giovedì 19 a domenica 22 giugno, il campo gara di Daolasa di Commezzadura si riempirà di musica, divertimento e momenti di condivisione, per vivere l’emozione della mountain bike a 360 gradi.

Una splendida opportunità per entrare in contatto con la community della Mountain Bike e i suoi campioni, e fare festa assieme a chi contribuisce a dare forma e a rendere speciale l’evento principe del fuoristrada italiano.

La festa inizia giovedì 19 giugno, quando l’aperitivo con RedBull DJ Set delle 17.30 darà la giusta carica per far partire il weekend.

Venerdì 20 giugno alle 22.30, la band Mefisto Bras porterà la sua musica dal vivo sotto le stelle di Daolasa al termine delle finali del 4X Pro Tour. Sempre sabato alle 17.00, la tradizionale Mini World Cup regalerà ai più piccoli l’emozione di sentirsi campioni. Alle 19.00, un aperitivo darà il via alla lunga serata del Val di Sole Bikeland Party, in programma dalle 21.30.

Domenica 22 giugno, per salutare al meglio il weekend di Coppa e dare appuntamento ai Campionati del Mondo 2026, gli organizzatori di Grandi Eventi Val di Sole hanno organizzato un closing party alle 17.00 per atleti, staff e volontari: un ringraziamento per tutti coloro che rendono possibile un grande evento come quello di Daolasa.

Per chi vorrà seguire sul campo lo spettacolo della grande Mountain Bike non mancheranno occasioni per incontrare i grandi protagonisti di questo sport. Sabato 21 giugno, a partire dalle ore 12.00, gli atleti dello SCOTT-SRAM Pro Racing Team saranno protagonisti di una “signing session” presso lo stand Scott nell’area expo: una grande opportunità per incontrare l’atleta più atteso del weekend, la leggenda Nino Schurter, a caccia della decima vittoria in Val di Sole Bikeland.

Alle 13.00 toccherà invece a Sam Gaze del Team Alpecin firmare gli autografi mentre al termine della gara Donne Elite di Cross Country di domenica 22 giugno, sarà Puck Pieterse a incontrare i fan. Entrambi gli eventi si terranno nello stand Selle Italia dell’area expo.

Dalle 17.00 alle 18.00, lo stand Vibram ospiterà un aperitivo e un Meet&Greet con il campione di enduro Tommaso Francardo.

I biglietti per le WHOOP UCI Mountain Bike World Series in Val di Sole sono in vendita su www.valdisolebikeland.com.

IL PROGRAMMA

Venerdì 20 giugno

15.45 – Short Track Donne U23

16.25 – Short Track Uomini U23

17.30 – Short Track Donne Elite

18.10 – Short Track Uomini Elite

21.00 – 4X Pro Tour

Sabato 21 giugno

10.50 – Downhill Donne Junior

11.20 – Downhill Uomini Junior

12.15 – Downhill Donne Elite

13.10 – Downhill Uomini Elite

Domenica 22 giugno

09.00 – Cross Country Donne U23

11.00 – Cross Country Donne Elite

13.30 – Cross Country Uomini Elite

15.30 – Cross Country Uomini U23