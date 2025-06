Il progetto trentino su riscaldamento globale e ghiacciai vince un finanziamento dell’Erc

Solo 11 progetti su 100 in media hanno superato la selezione per accedere al finanziamento nell’ultima sessione dell’European Research Council (Erc). Tra questi c’è il progetto Frameglow, che vede come Principal Investigator Nicola Pugno, professore dell’Università di Trento, che è anche l’istituzione ospitante della ricerca. L’annuncio è arrivato oggi, martedì 17 giugno, da Bruxelles e riguarda il bando 2024 di Erc Advanced Grant, che complessivamente aveva a budget 721 milioni di euro. Nell’ambito delle diverse tipologie previste, la call dell’Erc era rivolta a ricercatori e ricercatrici di qualsiasi età e nazionalità in grado di presentare progetti di ricerca innovativi e di frontiera. In totale sono state 2.534 le proposte presentate e solo 281 quelle selezionate per il finanziamento.

Il progetto vincitore dell’Università di Trento, che vede coinvolto anche il Politecnico di Torino con il professore Federico Bosia, riguarda la meccanica della frattura, branca della scienza delle costruzioni e dei materiali che studia la resistenza alla rottura di strutture e materiali. Si parte dalla teoria formulata da Nicola Pugno (Quantized Fracture Mechanics) con l’obiettivo generale di formulare una meccanica della frattura completa per migliorare la capacità di prevedere la resistenza dei materiali e delle strutture. La teoria completa verrà applicata in particolare per prevedere l’impatto del riscaldamento globale sulla fragilità di ghiaccio e neve, per mitigarne i rischi associati alle relative valanghe.

Per l’analisi dei dati e la previsione del manto nevoso verranno adottati anche strumenti di apprendimento automatico e simulazione numerica. Verranno inoltre eseguiti esperimenti e osservazioni in laboratorio e sul campo (dalle Alpi fino a spedizioni in Himalaya) per validare il modello.

Quello appena comunicato rappresenta lo Erc numero 44 per l’Università di Trento se si considerano tutti i progetti dell’Ateneo a cui dal 2007 sono stati assegnati questi finanziamenti nelle diverse categorie, in seguito a una procedura di valutazione altamente competitiva. È il quinto Erc grant per Nicola Pugno, professore di Scienza delle Costruzioni del Dipartimento di Ingegneria civile ambientale e meccanica, dopo uno Erc Starting (nella fascia poi ribattezzata Consolidator) e tre Erc Proof of Concept (per il trasferimento tecnologico).