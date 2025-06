A Trento giovedì 20 giugno apre una sede dell’Associazione Italiana Epilessia

Al via da venerdì 13 giugno la rassegna culturale ed enogastronomica “Inchiostro”

Torna anche quest’anno Inchiostro, la rassegna culturale ed enogastronomica che trasforma i venerdì sera d’estate in un’occasione speciale di incontro tra musica, parole e sapori. Da venerdì 13 giugno, e per otto serate fino ad agosto, dalle 18 alle 23, il giardino dei Poeti si trasformerà in uno spazio vivo di incontro e convivialità aperto […]