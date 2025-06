Maturità, in Trentino 4.518 studenti affrontano la prima prova

Giuseppe Rizza è il nuovo Sovrintendente scolastico della Provincia di Trento

Giuseppe Rizza è stato nominato nuovo Sovrintendente scolastico della Provincia di Trento. La nomina – informa una nota – sarà formalizzata nella seduta della prossima settimana. Otto i candidati selezionati per curriculum e colloquio tra i quali la Giunta ha individuato il nuovo Sovrintendente, che prenderà servizio dal primo settembre e rimarrà in carica per […]