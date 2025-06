Le Acli Trentine a Roma per la manifestazione nazionale per la Pace

Nella giornata mondiale del rifugiato che ricorre venerdì 20 giugno le Acli tornano a condannare le guerre che generano morte e persone in fuga dalle terre in cui sono nate. L’inverno demografico, la carenza di lavoratori e lo spopolamento delle “terre alte” anche in Trentino pongono la sfida della filiera dell’accoglienza, dell’integrazione, della fine dei conflitti a cominciare dall’Iran e da Gaza.

Per questo motivo, in tempi segnati da nuovi venti di guerra e da un’Europa orientata al riarmo, le Acli Trentine partecipano alla manifestazione nazionale per la Pace di sabato 21 giugno a Roma, con partenza alle 14 da Porta San Paolo (Piazzale Ostiense).

L’iniziativa è promossa dalle oltre 420 organizzazioni italiane che hanno aderito alla Campagna europea “Stop ReArm Europe”, attiva in 18 Paesi e nata per contrastare la logica della guerra, del riarmo e dell’autoritarismo.