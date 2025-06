MusicaRiva 2025: Markus Stenz e altri 500 artisti da tutto il mondo

Dal 18 al 27 luglio 2025, torna il MusicaRiva Festival, che con 33 eventi e più di 500 artisti coinvolti si propone come un ponte tra tradizione e innovazione, unendo talenti emergenti e grandi maestri. Il direttore artistico Lucas Carl Christ dichiara: “MusicaRiva Festival 2025 continua il percorso intrapreso negli ultimi anni, proponendo un ricco programma che celebra la musica in tutte le sue forme. Tra danza, esibizioni solistiche, formazioni cameristiche, ensemble e orchestre sinfoniche, il pubblico sarà coinvolto in un’esperienza intensa e carica di emozioni e riflessioni”.

L’edizione 2025 si apre con un concerto al Convento Francescano di Campo Lomaso (16 luglio), in collaborazione con Ecomuseo Judicaria, e prosegue con l’anteprima della City of Belfast Youth Orchestra (17 luglio) nel Cortile della Rocca, in collaborazione con FOG Festival delle Giovani Orchestre Firenze. L’inaugurazione ufficiale (18 luglio) vede l’Orchestra delle Alpi, eccezionalmente ampliata per l’occasione fino a 100 elementi, diretta da Luka Hauser, giovane direttore tedesco-spagnolo che ha già intrapreso un’importante carriera artistica, eseguire la Sinfonia n. 5 di Gustav Mahler. L’evento sarà preceduto da un seminario a cura di Francesca Mulas e da una prova generale aperta esclusivamente ai giovani sotto i 35 anni. A conclusione della serata inaugurale, il Rione Degasperi sarà animato da un momento di convivialità per il pubblico.

Tra gli eventi di punta, il concerto dell’Orchestra Haydn di Trento e Bolzano con musiche di Schubert e Mozart, la performance di danza contemporanea Short Stories con la Michele Merola Company nella nuova location del Giardino Giuseppe Verdi, la celebrazione del Tango alla Spiaggia degli Olivi col Quintetto Amarcord e il bandoneon di Mario Stefano Pietrodarchi, della musica leggera al Parco del Lido Palace con Archimia Quartet e Elena Giardina, la Misa Tango a Buenos Aires con l’Ensemble dei Conservatori di Trento, Bolzano e dell’orchestra delle Metamorfosi, il Coro giovanile del Trentino e del Liceo Maffei di Riva del Garda, opera che verrà replicata a Madonna di Campiglio.

Ci sarà anche Maestro Markus Stenz, direttore di fama mondiale, il quale dirigerà l’esecuzione di un concerto sinfonico, che vedrà protagonista l’Orchestra delle Alpi sotto la sua direzione. In programma, la Sinfonia “Londra” di Haydn e la celebre “Dal Nuovo Mondo” di Dvořák. Tra i nomi di prestigio da segnalare, anche la National Youth Orchestra of the Netherlands, che si esibirà in un concerto sinfonico con il pianista Nikola Meeuwsen come solista, fresco di vittoria del primo premio al prestigioso concorso internazionale Queen Elisabeth, e l’Orchestre symphonique des jeunes de Strasbourg, che replicherà l’esibizione nell’incantevole Castello di Malcesine.

Il festival si chiude il 27 luglio con Maya, un suggestivo concerto all’alba sulla Spiaggia Purfina, evento coreografato da Veronica Boniotti di SeeSaw Project insieme al sitarista indiano Ashanka Sen e al giovane percussionista rivano Diego Ricci, e Visions of Sound, in collaborazione con Berklee College of Music e Royal Academy of Music, in un progetto dedicato alla musica e cecità, a journeythrough music and blindness. I luoghi, tra cui il Cortile della Rocca, Palazzo Martini, Forte Garda, la Spiaggia degli Olivi, la Fraglia della Vela, il Museo delle Palafitte di Fiavè e innumerevoli altri, ospiteranno un repertorio che spazia dalla musica classica al tango, dal jazz alla musica popolare, con orchestre, direttori e artisti internazionali e giovani promesse locali. Il Dopofestival porterà repliche di Visions of Sound a Stenico, Trento e Limone sul Garda, e un concerto della PuchheimerJugendorchester al MAG di Riva del Garda.

L’ ingresso è gratuito per gli under 14, persone con disabilità e iscritti a masterclass, workshop e atelier di liuteria; i biglietti sono ridotti (€10-15) per i 14 fino ai 30 anni, over 70, soci MusicaRiva e possessori CrewCard; il costo intero (€15-20) va dai 31 ai 70 anni. Alcuni eventi prevedono un biglietto unico (€2-10). Le prenotazioni per gli eventi gratuiti possono essere fatte su MIDATICKET.

Per informazioni e prenotazioni si può visitare il sito www.musicarivafestival.com.