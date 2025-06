Padre Francesco Ielpo è il nuovo custode di Terra Santa al posto di padre Francesco Patton

Padre Patton: “Speriamo che la tregua tra Israele e Hamas si stabilizzi”

“Speriamo che la tregua si stabilizzi, si trasformi in un vero e proprio processo di pace, a Gaza e in tutta l’area, e apra la strada ad una soluzione politica della questione palestinese”. Il custode di Terra Santa padre Francesco Patton commenta all’Agensir quanto sta accadendo a Gaza, in Israele e in Cisgiordania dopo l’entrata in vigore […]