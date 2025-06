Don Lauro a Roma per san Vigilio: “La mia Chiesa è fondata sui migranti”

“Lo dico con forza: la mia Chiesa è fondata sui migranti – i cappadoci Sisinio, Martirio ed Alessandro – chiamati a collaborare con un pastore, San Vigilio, che ha fatto di Cristo il cuore della sua vita! Le nostre Chiese, già ora, sono rivitalizzate dai migranti”. Sono le parole pronunciate dall’arcivescovo di Trento, don Lauro Tisi, in occasione della Messa celebrata sabato 28 giugno, a conclusione delle celebrazioni organizzate dalla parrocchia romana di San Vigilio, intitolata alla fine degli anni Sessanta al patrono trentino e guidata fino al 1990 da preti diocesani trentini, e in particolare da don Carlo Gelmi, che ne fu parroco per 23 anni.

“Ci fa bene sapere – ha sottolineato ancora don Lauro – quanto ricorda La Lettera agli Efesini con la sua meravigliosa definizione di Chiesa: “ha fatto di noi un uomo nuovo”. Noi continuiamo a descriverla in termini organizzativi, ma questa Chiesa, grazie allo Spirito, è l’umanità nuova donata da Gesù. Di questa Chiesa – ha ribadito monsignor Tisi riprendendo passaggi sviluppati anche in cattedrale il 26 giugno – non c’è da aver paura. Essa può trasformare il terreno del conflitto in luogo del confronto. Ci aiuta a scoprire il perdono non come virtù debole ma virtù dei forti, di chi ha coraggio dire no alla vendetta. Una Chiesa che dice che non può stare in piedi una pace che viene dalle armi. Chiesa, ancora, che vive il servizio come anticipo della via beata. Nella festa di San Vigilio ci sono tante possibilità di ripartire dalla concretezza del nostro Dio che è meraviglia delle meraviglie, a loro volte vissute da uomini e donne concrete sul modello di Cristo che è benedizione e perdono”.

Don Lauro ha anche guidato sabato sera la processione per le vie della parrocchia. Ai momenti liturgici si sono alternati momenti musicali e di intrattenimento, con il gran finale all’insegna dei fuochi d’artificio.