Giovani artisti al Festival Internazionale della Valsugana e della Vigolana

Il 15 giugno partono le visite guidate al Museo Casa De Gasperi, al Museo per Via e al Giardino d’Europa di Pieve Tesino

Dal 15 giugno al 18 settembre, la Fondazione Trentina Alcide De Gasperi offre ai visitatori un programma settimanale di visite guidate incluse nel prezzo del biglietto per scoprire il Museo Casa De Gasperi, il Museo Per Via e il Giardino d’Europa. Tre luoghi significativi nel raggio di pochi metri, tre storie che dal Trentino arrivano […]