Riapre dopo quattro anni la via ferrata Che Guevara

Dopo quattro anni di chiusura, ha riaperto venerdì 4 luglio la via ferrata Che Guevara, nel Garda Trentino, che si sviluppa lungo la parete est del Monte Casale.

Attraverso una convenzione ad hoc con Garda Dolomiti Azienda per il Turismo spa, i lavori sono stati affidati alla ditta Orbari srl, specializzata nella realizzazione e manutenzione di vie ferrate in ambienti di alta quota.

“Siamo particolarmente orgogliosi della riapertura della via ferrata Che Guevara, una delle più significative del nostro territorio”, commenta la sindaca di Dro Ginetta Santoni. “Desidero ringraziare il precedente Sindaco e la precedente giunta comunale di cui facevo parte, per la volontà e l’impegno condivisi, che, insieme all’APT, ci hanno permesso di mettere in sicurezza questo straordinario itinerario. Si tratta di una realtà importante anche per la frazione di Pietramurata, capace di attrarre turisti e appassionati che desiderano vivere la montagna in modo autentico”.