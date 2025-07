Conclusa con successo la 38^ edizione della rassegna Müller Thurgau: Vino di Montagna

Si è conclusa domenica 6 luglio la 38^ edizione della rassegna Müller Thurgau: Vino di Montagna, organizzata dal Comitato Mostra Valle di Cembra grazie al supporto di partner e istituzioni, che, complice il bel tempo che ha regalato il sole fino alla domenica pomeriggio, ha registrato un’ottima partecipazione di pubblico, sia alle degustazioni a Palazzo Maffei, dove era possibile degustare 64 espressioni di Müller Thurgau provenienti dall’Italia e dall’estero, che alle diverse iniziative organizzate sul territorio.

Molto apprezzate le iniziative collaterali, tutte sold out. Un centinaio i partecipanti dello spettacolo eno-comico “La Divin Commedia” di Lucio Gardin, che ha raccontato il mondo del vino con la sua inconfondibile vena ironica nella serata di apertura. Cinquanta le iscrizioni per il trekking Heroes lungo il Cammino delle Terre Sospese tra l’abitato di Lona e le piramidi di Segonzano, con tappa a Sevignano, per assaggiare i formaggi caprini di Blindhof e la Schiava di Cantina Beghel, e a Parlo, con Cantina Micheli e lo speck dell’Imperatore di Macelleria Paolazzi. E poi pranzo finale al Chiosco Le Piramidi con tortel di patate accompagnato da salumi, capussi e formaggi.

Tutto esaurito anche per la degustazione dei vini premiati di sabato pomeriggio, condotta dal sommelier AIS Michele Girelli, che ha proposto un viaggio tra le sei Medaglie d’Oro e le sei d’Argento del 22° Concorso Internazionale Vini Müller Thurgau, suddivise in tre batterie di assaggio: le sfumature del Müller Thurgau da 4 splendidi differenti territori europei, le due anime delle annate 2023 e 2024 a confronto, la longevità del Müller Thurgau, dall’annata 2024 alla 2017.

Oltre cinquanta anche le persone attratte dallo showcooking thailandese proposto per “Il giro del mondo in 80 Müller” con chef Oui che ha cucinato tre ricette della sua terra per un viaggio ideale da Nord a Sud della Thailandia: dal Laab Goong al Sate Moo fino al Keaw Waan. In abbinata, ovviamente, a tre diversi Müller Thurgau.

Centotrenta gli iscritti alla cena sul viale, dove il menù della Macelleria Enogastronomia Zanotelli – arricchito dall’asado cucinato direttamente da un argentino sui classici pali d’acciaio e con il costume tipico – è stato accompagnato da performance di danza sportiva della scuola Ritmomisto che hanno incantato il pubblico. In pista, i campioni del mondo danze latino americane under 16 Timothy Nardelli ed Eva Veronese. Con loro, Patrick Heger e Ioana Aurelia Brunello per le danze standard classe A. Oltre agli ospiti della cena, davvero numeroso il pubblico che si è fermato sul viale ad ammirarli. Prezioso il supporto delle cantine nella fase di mescita: da Cembra cantina di montagna a Zanotelli, dai Cembrani Doc ad Azienda Agricola Giorgio e Federico Paolazzi, da Cantina Micheli alle nuove Tenute Novei della famiglia Serafini.

E poi oltre 200 i cocktail preparati da Leonardo Veronesi e Michael Poletti, realizzati in collaborazione con l’Istituto Tutela Grappa del Trentino nella serata di sabato, con l’inconfondibile sound di dj Ale Soul in sottofondo. Partecipata anche l’esperienza di domenica Cantine in sella, che ha portato alla scoperta del territorio da Cembra a Segonzano e ritorno, intervallata da tre tappe: Azienda Agricola Federico e Giorgio Paolazzi a Faver, Barone a Prato a Piazzo e Pelz a Cembra.

“Siamo davvero felici dei risultati raggiunti, sia in termini di partecipazione che di apprezzamento da parte del pubblico – ha spiegato Sara Pedri, Presidente del Comitato Mostra Valle di Cembra – . Per ogni evento abbiamo dovuto chiudere le prenotazioni prima del tempo al fine di assicurare la migliore esperienza a chi la viveva. Numerose le persone che ci hanno fatto i complimenti per la varietà delle iniziative proposte e per il livello di organizzazione messo in campo. Ma il nostro più grande orgoglio – ha proseguito – è che anche quest’anno la manifestazione ha contribuito a far conoscere ed apprezzare la nostra splendida valle sia dentro che fuori dai confini provinciali”.