“Bosentino di oggi, tradizioni di sempre”: la Pro Loco recupera il documentario del 1983

La Pro Loco di Bosentino si è fatta promotrice del recupero del documentario “Bosentino di oggi, tradizioni di sempre”, uscito nel 1983 per la regia di Attilio Begher.

Il documentario è un raro e precoce esempio di quelle che verranno poi definite “memorie di comunità”, narrazioni partecipate che creano una visione corale, condivisa e stratificata di una realtà. E proprio questa sua peculiarità lo rende interessante anche per il pubblico di oggi, perché mette al centro uno spirito di partecipazione al bene comune che sempre più oggi diventa fondamento da preservare e ripensare per i nostri paesi.

Il lavoro di recupero, realizzato grazie al supporto delle nuove tecnologie, è stato curato dal regista e ricercatore Lorenzo Pevarello della Fondazione Museo Storico del Trentino (FMST). “Il filmato “Bosentino di oggi tradizioni di sempre” girato nel 1985 è molto più di un documento d’epoca: è un racconto corale capace di restituire, con sguardo semplice e condiviso, la vita di una comunità in un momento storico in cui la memoria non era ancora materia da archiviare, ma parte viva del presente. Uomini, donne, bambini, volti e paesaggi si intrecciano in un racconto che non ha protagonisti, ma testimoni. Ognuno contribuisce, con parole o gesti, alla costruzione di un ritratto collettivo. Non si tratta solo di ricordare: si tratta di riconoscersi. Di ritrovare quel tessuto di relazioni, pratiche e saperi che ha definito per generazioni il senso dell’abitare un luogo insieme agli altri”, dice Pevarello.

Ha contribuito alla riedizione anche Fernando Leonardelli, ex sindaco di Bosentino fino alla fusione (2015), e uno dei fautori del recupero del filmato, donato oggi al Museo Storico.

Ultimo tassello, la restituzione al pubblico del nuovo documentario, che la Pro Loco di Bosentino ha organizzato per il 9 agosto alle 20.45 presso il Palazzetto di Bosentino, con ingresso gratuito.