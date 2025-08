Il 10 agosto Luserna diventa il “Borgo dei desideri”

Natura, tradizioni ed emozioni si intrecciano lungo un’intera giornata dedicata alla magia di San Lorenzo, il prossimo 10 agosto a Luserna, che, incastonata tra i silenzi e i boschi dell’Alpe Cimbra, si prepara a vivere la notte più poetica dell’estate trasformandosi in un vero e proprio “Borgo dei Desideri”.

Il pomeriggio si apre con il respiro della natura. Alle 16.00, dal cuore del borgo, parte il Trekking sul Sentiero dell’Immaginario, un percorso guidato tra arte, biodiversità e leggende che abitano il paesaggio. In contemporanea, L’Orto del Desiderio prende vita tra le mani di grandi e piccoli: piante, semi, ricette della tradizione e persino uno spaventapasseri diventano simboli di speranza e attesa.

Nel centro del paese compare anche il silenzioso e misterioso Pozzo dei Desideri. Qui, ogni partecipante potrà scrivere il proprio desiderio e affidarlo alle stelle attraverso un piccolo gesto poetico. E chissà, magari proprio quel pensiero diventerà il vincitore della Smart Box, simbolo di un sogno che prende forma.

Alle 17.00, spazio alla creatività con Il Taccuino dei Desideri, un laboratorio illustrato che intreccia le piante del territorio con la narrazione personale dei propri sogni. Poco più in là, una Caccia al Tesoro Sostenibile porta bambini e adulti a esplorare la flora e la fauna del borgo in un gioco educativo e divertente.

Per ristorare corpo e spirito, alle 17.30 arriva una dolce Merenda a Km0, gratuita per i bambini e preparata con prodotti locali: un momento genuino, semplice, buono. E subito dopo, con macchina fotografica o smartphone, si parte per un suggestivo Safari Fotografico tra scorci, dettagli e angoli nascosti del borgo, accompagnati da un fotografo professionista.

Alle 19.00, profumi e sapori si diffondono in Piazza Marconi: è l’ora della Polenta dei Desideri, cucinata nel paiolo grande, tra formaggi dell’Alpe e racconti di montagna. Subito dopo, al calare del sole, arriva il brindisi: l’Aperitivo dei Desideri, tra vino trentino, prodotti del territorio e sguardi che si alzano al cielo in attesa della notte.

Quando il buio abbraccia il borgo e le prime stelle compaiono, la musica si fa protagonista. Alle 21.00, le note dell’Ensemble Girolamo Frescobaldi accendono l’atmosfera con un concerto dal vivo che vibra d’emozione e bellezza. Ma la vera magia arriva poco dopo, alle 21.30: con gli Astrofili di Rovereto, occhi e cuori si sollevano verso il cielo per osservare le stelle cadenti, le costellazioni e i pianeti. È la Notte dei Desideri, quella in cui ognuno può affidare il proprio sogno a una scia luminosa.

Durante il pomeriggio, la festa sarà animata da zucchero filato, giochi di una volta e una speciale postazione per scattare la “Foto dei Desideri” da condividere con l’hashtag