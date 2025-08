È morto a 76 anni il professor Sanguanini, il cordoglio dell’Ucsi

È morta suor Pia Baldessari, originaria di Albiano

È morta lunedì 10 febbraio all’età di 90 anni suor Pia Clementina Baldessari, originaria di Albiano, in Val di Cembra. Suor Pia è entrata nel convento delle Pie Madri della Nigrizia quando aveva 24 anni. Dopo un breve periodo a Londra per lo studio della lingua inglese, è stata inviata in Sudan, dove ha svolto […]