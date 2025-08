Trento in bici, aperte le iscrizioni per la settima edizione

Sono aperte le iscrizioni per la settima edizione di “Trento in bici”. L’evento – organizzato dall’Azienda per il Turismo e dal Comune in collaborazione con Fiab Trento e Uisp Trentino – vuole promuovere la mobilità sostenibile e l’uso consapevole della bicicletta in città.

La pedalata, adatta a tutte le età, si snoderà lungo un percorso urbano di circa dieci chilometri: si partirà da piazza Piedicastello, una sosta in piazza delle Donne lavoratrici alle Albere, per arrivare poi al Giardino Maria Teresa d’Asburgo dove ci saranno musica, giochi, animazione, un punto ristoro e tanto divertimento.

Ecco il programma completo: ritrovo alle 9 in piazza Piedicastello con possibilità di check-up bike per i partecipanti; 9:45: saluti istituzionali; 10: partenza lungo l’itinerario cittadino in collaborazione con la Polizia locale; 10:45: arrivo in piazza delle Donne lavoratrici e piccola merenda per tutti i partecipanti; 12: arrivo al Giardino Maria Teresa d’Asburgo con pasta party (a cura della Sezione Alpini di Trento – gruppo di Gardolo), giochi, musica, animazione e attività ludico-didattiche per grandi e bambini.

A seguire consegna del premio “Comuni ciclabili” da parte di Fiab Italia al Comune per l’impegno nel migliorare strumenti e politiche legate alla mobilità sostenibile, in particolare sulle due ruote. Verrà poi consegnato anche il premio “Palio delle Circoscrizioni” alla circoscrizione con il maggior numero di partecipanti all’edizione 2025 di “Trento in Bici”. Modalità e costi di iscrizione (gratuita fino ai 3 anni): iscrizione obbligatoria sul sito o presso l’ufficio informazioni dell’Azienda per il turismo di Trento (piazza Dante, 24).

Il biglietto full (cinque euro) comprende una piccola merenda; pasta party; t-shirt dell’evento; il biglietto light (due euro) comprende una piccola merenda e la t-shirt dell’evento. In caso di maltempo, l’evento sarà rinviato con comunicazione entro le 17 del giorno precedente.

Condizioni obbligatorie di prenotazione: i minori dovranno essere accompagnati da un adulto per l’intera durata della manifestazione; casco allacciato obbligatorio per tutti i bambini, anche se seduti sul seggiolino; per gli adulti il casco non è obbligatorio, ma fortemente raccomandato; ogni partecipante deve verificare autonomamente la funzionalità e la manutenzione della propria bici.