Scuole Alighieri, spunta il murale di Matteo Boato

Mancano ormai pochi tocchi di pennello alla conclusione di “Aperture”, il murale dell’artista trentino Matteo Boato, che lo scorso maggio si è aggiudicato il bando di concorso indetto dal Comune di Rovereto per la realizzazione di un’opera di abbellimento delle facciate sud e ovest delle scuole primarie Dante Alighieri di via Benacense.

Le “Aperture”, ampie vetrate di diversi colori e grandezze disseminate sulle facciate sud ed est dell’istituto scolastico, hanno per la commissione interpretato i temi proposti “con rara originalità” sia in termini contenutistici che pittorici. Secondo la commissione l’opera è congruente ai fini proposti che “evita sottilmente di affrontare in via diretta e stereotipata”, preferendo l’utilizzo di un linguaggio metaforico: le diverse posizioni e dimensioni delle aperture alluderebbero infatti sia alla varietà di ogni individuo, e di riflesso anche all’aspetto inclusivo della scuola, sia al significato educativo. L’ideale insomma di una scuola aperta ai cambiamenti sociali, che valorizza le diversità, che trasmette e che accoglie sapere e conoscenza.