Fa tappa a Rovereto nel weekend il Tour della Salute

Ai Giardini Perlasca di Rovereto, sabato 21 giugno le attività per la Giornata Mondiale del Rifugiato

Sarà ospitato dai Giardini Perlasca di Rovereto il calendario di iniziative per la Giornata mondiale del rifugiato, in programma per sabato 21 giugno, e istituita nel 2001 dalle Nazioni Unite per richiamare l’attenzione sui milioni di donne e uomini in fuga da guerre, violenze e persecuzioni, e per riaffermare il loro diritto alla protezione internazionale e […]