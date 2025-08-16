A Trento la mostra-incontro “L’arte dei Bonsai”

Nell’ambito di “Fiori al Centro”, la manifestazione curata dall’ufficio Parchi e giardini del Comune di Trento che coinvolge la cittadinanza nella realizzazione di spazi fioriti e nell’ideazione di attività sui temi dell’ecologia e della sostenibilità diffondendo competenze e saperi, domenica 17 agosto, in piazza Cesare Battisti dalle 10 alle 12 si terrà la mostra – incontro “L’arte dei Bonsai”.

L’appuntamento, dedicato all’affascinante mondo delle piante in miniatura, è curato da Remo Gabrielli e offrirà al pubblico l’occasione di scoprire i segreti di questa antica arte botanica, approfondendo tecniche di coltivazione, principi estetici e consigli pratici per mantenere bonsai in salute, equilibrio e longevità.

“Fiori al Centro”, infatti, vuole esplorare gli intrecci vitali tra l’acqua e la biodiversità e sarà posta l’attenzione su una risorsa sempre più vulnerabile oltre che sulle affascinanti armonie e strategie delle relazioni che il mondo vegetale instaura con l’elemento acqua.