A Caldonazzo giovedì un recital sulla Guerra Rustica con le parole di Francescotti

Lo sguardo acuto di Renzo Francescotti – foto Gianni Zotta

Prosegue a Caldonazzo il ciclo di eventi culturali dedicati ai 500 anni della Guerra Rustica, la grande rivolta contadina che nel 1525 interessò l’Europa centrale e coinvolse profondamente anche il territorio trentino.

Dopo la mostra di Pierluigi Negriolli, inaugurata sabato 23 agosto e visitabile fino a sabato 6 settembre, il secondo appuntamento si terrà giovedì 28 agosto alle 20.30 presso la Casa della Cultura di Caldonazzo (Viale Stazione 6), con il recital teatrale e musicale “…le storie che conta no’ le mòre mai”, tratto dai testi di Renzo Francescotti.

Sul palco, le voci di Chiara Turrini e Arrigo Dalfovo racconteranno le vite e le lotte dei protagonisti della rivolta, accompagnati dalle musiche e dai canti eseguiti da Maurizio Agostini e Franco Grasselli. L’introduzione al contesto storico sarà curata da Massimo Libardi, per offrire al pubblico uno sguardo lucido e appassionato sul significato della rivolta del 1525. L’ingresso è libero.