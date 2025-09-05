Crollo sulle Pale di San Martino, chiuso il tratto di valle del sentiero Mulaz

A Trento celebrata la Giornata dell’unità nazionale

Il Commissario del Governo per la Provincia di Trento Giuseppe Petronzi ha celebrato oggi, lunedì 4 novembre, la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate con una serie di eventi istituzionali che hanno coinvolto la cittadinanza e reso omaggio ai valori fondanti della Repubblica. La mattinata si è aperta al Commissariato del Governo con un […]