Pinzolo, la “Reginetta 2025” è la giovenca di Valentino Collini

Si è conclusa il 6 settembre la diciassettesima edizione dell’evento tradizionale “Giovenche di razza Rendena, sfilata e dintorni”, palcoscenico di150 giovenche ammesse al concorso per aggiudicarsi il titolo di Reginetta dell’anno.

Dopo una lunga e meticolosa valutazione, sono rimasti solo tre esemplari sul ring per contendersi il titolo e l’attesa si è mescolata all’emozione quando la scelta è ricaduta sulla giovenca “Udit Lobbia” di Valentino Collini di Pinzolo e la sua grande famiglia dell’azienda agricola “Al Pont”.

Di mantello castano scuro e taglia medio-piccola, la razza Rendena è particolarmente adatta ad alpeggiare in alta montagna e produce sia carne che latte, dal quale si ricavano numerosi formaggi tipici, di alta qualità. Nella valle dalla quale ha preso il nome la vincitrice si contano 48 aziende con 1.458 esemplari e in tutto il Trentino 1.859 nel complesso di 124 aziende.

L’evento seguito dalla gran sfilata ha voluto dimostrare quanto la zootecnia e la ruralità abbiano radici profonde nel territorio e siano un mondo tuttora vitale e in grado di garantire il mantenimento di prati e pascoli.

Per “Giovenche di razza Rendena, sfilata e dintorni” si è chiusa una nuova edizione di successo, grazie allo straordinario lavoro organizzativo della Proloco di Pinzolo in collaborazione con il Comune di Pinzolo, il supporto dell’Unione allevatori Val Rendena, dell’Anare e di numerosi enti e associazioni.