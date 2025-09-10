Borsa Aurelio Laino, c’è tempo fino al 26 settembre per iscriversi

C’è tempo fino a giovedì 26 settembre per vincere la Borsa di Studio Aurelio Laino 2025, il contributo pensato per sostenere la crescita artistica e professionale dei giovani attivi negli ambiti del cinema, del teatro e della musica.
Novemila euro le risorse totali a disposizione, di cui tremila messe a disposizione dal Comune di Trento, assegnabili a uno o più progetti in base alla qualità delle candidature.
Il bando è rivolto alle persone nate dopo il primo gennaio 1995 che hanno un legame con il territorio trentino per nascita, residenza, domicilio o per lo svolgimento continuativo di un’attività da almeno due anni.
Per partecipare, è richiesta un’esperienza già consolidata nel proprio ambito e l’iscrizione – o l’intenzione di iscriversi – nel corso del 2025 a un percorso di formazione artistica avanzata.
Oltre al contributo economico, sono previsti anche momenti di promozione, circolazione delle opere e restituzione pubblica nel territorio Trentino.
Mercoledì 17 settembre alle 17.30, ad Harpolab, ci sarà la presentazione ufficiale del bando, un’occasione per chiarire requisiti e modalità di partecipazione e ascoltare le esperienze di chi ha beneficiato delle borse nelle scorse edizioni.
Le domande devono essere presentate online entro il 26 settembre 2025 accedendo al modulo digitale dal sito www.associazioneaureliolaino.com, dove è disponibile il testo del bando. È necessario allegare un video di presentazione, il curriculum dettagliato, copia del documento d’identità e i materiali relativi al proprio percorso di formazione e alla produzione artistica.
Per maggiori informazioni, è possibile contattare il numero 347.4342184 o scrivere all’indirizzo email associazione.aureliolaino@gmail.com.