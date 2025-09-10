Borsa Aurelio Laino, c’è tempo fino al 26 settembre per iscriversi

A Trento dal 2023 sono stati investiti 90 pedoni

A Trento dal 2023 ad oggi sono stati investiti 90 pedoni, 50 nel 2023 e 40 nel 2024. Nessun investimento ha avuto esiti mortali. I dati sono stati diffusi dalla Polizia locale, che ha messo in campo anche una serie di controlli mirati in prossimità degli attraversamenti pedonali dell’area urbana. Nel corso dell’attività iniziata a […]