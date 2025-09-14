Donne in Nero: “Il governo si attivi per la rimozione delle sanzioni ad Albanese”

Credit: Wikipedia

“Chiediamo che il Governo Italiano si attivi per la immediata rimozione delle sanzioni a Francesca Albanese, dichiarando illegali le sanzioni prescritte da un ente extraterritoriale (USA), allineandosi agli altri 79 Stati firmatari dello Statuto della CPI e alla denuncia del Segretario Generale delle Nazioni Unite”. La richiesta arriva dalle Donne in Nero di Rovereto, ed è firmata anche dalla Casa delle Donne di Rovereto, dal Centro Pace, Diritti ed Ecologia, dall’Anpi Rovereto-Vallagarina, dal Coordinamento donne dell’Anpi Trentino e da Pace per Gerusalemme onlus.

“Chiediamo inoltre – si legge nell’appello – che il Governo Italiano si attivi immediatamente presso la Commissione Europea affinché disconosca e neutralizzi, ai sensi del Regolamento di Blocco n. 2271/1996 e di successive modifiche ed integrazioni, l’applicazione delle sanzioni nei confronti di Francesca Albanese, dal momento che le stesse violano il diritto internazionale”.