Coppa del mondo di skiroll, 8 atleti trentini in pista per la terza tappa

Tra poche ore, nel cuore della capitale, avrà luogo la terza tappa della Coppa del Mondo di skiroll. Oltre 100 atleti provenienti da 20 nazioni e da 4 continenti, sono pronti a lambire alcuni tra i monumenti simbolo della Roma Imperiale: il Colosseo, la Domus Aurea, il Circo Massimo, le Terme di Caracalla.

Si presenta ai nastri di partenza la squadra azzurra che conta complessivamente diciotto atleti: dodici uomini e sei donne. Folta la rappresentanza del Trentino-Alto Adige capitanata dal bolzanino Matteo Tanel a caccia della sua terza Coppa del Mondo. In campo femminile, soltanto la trentina Maria Eugenia Boccardi è riuscita ad inserirsi nella lotta tutta svedese tra la leader Ebba Stenman, Evelina Crusell e Victoria Nitteberg. La formazione trentina può contare altresì su Tommaso Dellagiacoma, atleta di Predazzo, vincitore della Coppa del Mondo 2023, Michele Valerio primo nella gara sprint di Madona (prima tappa di Coppa del Mondo 2025), Giovanni Lorenzetti, Alessio Berlanda ed i giovani junior Federico Sartori e Davide Piccinini.

Il programma dell’evento prevede due gare. Si comincia martedì 16 alle 15.30, con lo sprint di 180 mt. a tecnica libera che si correrà in via della Domus Aurea all’ombra del Colosseo, in uno scenario davvero unico. Si prosegue mercoledì 17, con la mass-start di 10 km che si disputerà su un circuito di circa 1,2 km nell’area delle Terme di Caracalla, altra icona della Roma Antica. Previste per l’occasione anche delle gare promozionali riservate ad atleti paralimpici grazie alla collaborazione con la FISIP.

