A Trento giovedì 18 settembre la presentazione del nuovo libro di don Severino Vareschi

Festa dei Santi Martiri a Sanzeno. L’invocazione di don Lauro: “Contro la spirale di morte la meravigliosa speranza del Risorto”

“Questa sera, e lo farò anche alla fine della Messa davanti a loro, chiedo ai Martiri di donarci questa meravigliosa speranza che è Gesù risorto. Chiedo loro di poterci innamorare di questa bellezza perché, se ne incroci gli occhi, trasformi il mondo e come è accaduto sia con Renzo Caserotti che con don Mauro Leonardelli, […]