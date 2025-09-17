A Trento giovedì 18 settembre la presentazione del nuovo libro di don Severino Vareschi

Per il 75esimo compleanno di don Severino Vareschi, storico della Chiesa e parroco (attualmente alla guida delle comunità di Sant’Antonio e Sacro Cuore a Trento), la Diocesi di Trento, attraverso l’ISSR “Romano Guardini”, ha dato alle stampe un volume dal titolo “Chiesa e comunità trentina nel XIX e nel XX secolo”.
Il volume esce nella collana di monografie della Società di Studi Trentini di Scienze Storiche e raccoglie una selezione di saggi del prete-studioso trentino, apprezzato docente per quarant’anni presso il Seminario, la Scuola diocesana di formazione teologica, il Corso Superiore di Scienze Religiose, lo Studio Teologico Accademico Tridentino e da ultimo all’Istituto Superiore di Scienze Religiose “Romano Guardini” dove ha terminato le sue lezioni nel maggio scorso.
Il volume sarà presentato a Trento domani, giovedì 18 settembre alle 17.30 nell’Aula Magna del Polo culturale Vigilianum (Via Endrici, 14).
Assieme all’autore, interverranno l’arcivescovo di Trento monsignor Lauro Tisi, Emanuele Curzel (Università di Trento e ISSR Guardini), Mirko Pettinacci (ISSR Guardini), Marco Bellabarba (Università di Trento), Paolo Pombeni (Università di Bologna). Modera don Stefano Zeni, direttore dell’ISSR Guardini.