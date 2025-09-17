Fillea Cgil del Trentino aderisce allo sciopero per Gaza del 19 settembre

Gaza City, 18 marzo 2025: sfollati in fuga da Beit Hanun arrivano con i loro averi dopo intensi bombardamenti. Distruzione causata dalla guerra (Foto AFP/SIR)

Fillea Cgil del Trentino aderisce allo sciopero generale proclamato, a livello nazionale, per Gaza dalla categoria dei lavoratori di legno, edilizia, lapidei/porfido, cemento e cave: venerdì 19 settembre saranno 4 le ore di astensione dal lavoro, in uscita per ogni turno.

La motivazione è una prima, necessaria reazione a quanto sta accadendo a Gaza City, in quanto urge la necessità di fermare ogni intervento militare nella Striscia, garantire i corridoi umanitari, mettere in sicurezza la popolazione civile, sostenere e garantire la sicurezza di tutte le missioni umanitarie in corso, compresa la Global Sumud Flotilla, come priorità immediate.

Inoltre si chiede che venga sospeso ogni accordo di cooperazione commerciale e militare con Israele, finché non si ferma la guerra a Gaza e l’occupazione della Cisgiordania. È necessario mettere in campo operazioni concrete per rimuovere l’embargo umanitario e riconoscere lo Stato di Palestina. I governi e le istituzioni internazionali si adoperino immediatamente per fermare ciò che sta accadendo, fino ad arrivare alla convocazione di una conferenza di pace sotto egida Onu.