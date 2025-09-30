Trento

In via Segantini, a Trento, 18 posti auto per le soste brevi

Sono molte le persone che a Trento ogni giorno scelgono di viaggiare con il treno. Per tutte quelle che devono accompagnare o recuperare qualcuno in stazione con la macchina, sono disponibili i parcheggi davanti al palazzo della Regione e i diciotto posti auto a disco orario da trenta minuti nel parcheggio della ferrovia Trento-Malè, sul lato ovest di via Segantini.

Gli stalli, predisposti a maggio per sopperire alla perdita dei posti auto a sosta breve presenti di fronte alla stazione, servono per lasciare libero il passaggio agli autobus, che devono fare manovra e parcheggiare nel tratto interessato dai lavori di riqualificazione. L’area di via Segantini in cui sono stati realizzati i nuovi parcheggi è stata data in comodato a titolo gratuito da Patrimonio del Trentino.

di redazione VT
#parcheggi
#regione
#trento
vitaTrentina

Got Something To Say?

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *


Il periodo di verifica reCAPTCHA è scaduto. Ricaricare la pagina.

vitaTrentina

Le nostre attività