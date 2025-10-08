Riforma dello Statuto, primo voto favorevole alla Camera

Dalla Camera martedì 7 ottobre è arrivato il primo via libera alla riforma dello Statuto di autonomia del Trentino-Alto Adige. Il testo è stato approvato con 192 voti a favore, 32 astenuti e nessun contrario.

“Il voto di oggi alla Camera rappresenta un passaggio storico nel percorso di aggiornamento e rafforzamento della nostra autonomia. È solo il primo passaggio, ma segna già un risultato politico e istituzionale di grande valore”, ha commentato al termine della votazione il presidente della Provincia di Trento Maurizio Fugatti. “Con questa riforma, frutto di un lungo lavoro condiviso con la Provincia di Bolzano, recuperiamo standard di autonomia che erano stati ridotti e li ampliamo con nuove competenze, rendendo lo Statuto più attuale e vicino alle esigenze del nostro tempo. Desidero ringraziare il ministro Calderoli per l’impegno e l’attenzione dimostrati nel percorso che ha portato a questo importante risultato, un passo avanti importante per il Trentino, per il Sudtirol e per l’intero sistema autonomistico, che dimostra come il dialogo e la collaborazione istituzionale possano tradursi in risultati concreti per le nostre comunità”.